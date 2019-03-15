شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. النجوم يتقدم على الإنتاج الحربى بالهدف الأول فى الدقيقة 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النيجيرى طوسين ايميليو للنجوم إف سى بالهدف الأول أمام الإنتاج الحربى فى الدقيقة 7 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

جاء هدف تقدم النجوم من جملة رائعة حيث مرر اللاعب النيجيرى إيميليو الكرة إلى أيمن الغباشى ثم توجه اللاعب النيجيرى سريعا إلى داخل منطقة الجزاء ليحصل على التمريرة من الغباشى وحولها النيجيرى فى شباك الإنتاج متقدما لفريقه بالهدف الأول.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 32 هدف فيما يحتل النجوم المركز الاخير بالجدول برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 32 هدف.