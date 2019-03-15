موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفيدرالية والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ملعب 5 جويليه بمدينة الشراقة الجزائرية مسرحاً لإقامة مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دوري المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في مواجهة مصيرية بين الفريقين من أجل تحديد هوية الفريق المتأهل عن هذه المجموعة.

أصحاب الأرض والجمهور فريق نصر حسين داي الجزائري يدخل هذه المباراة من أجل الفوز على الزمالك والتأهل لدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، الفريق الجزائري يدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة، ويحتاج الفريق الجزائري للفوز على الزمالك من أجل التأهل لدور ربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو وجور ماهيا الكيني.

أما فريق نادي الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريسيان جورس فيطمح في تحقيق الفوز والعودة ببطاقة التأهل كأول للمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية، الزمالك يحتاج من هذه المباراة إلى التعادل على أقل تقدير من أجل التأهل للدور القادم، ويحتل حالياً الزمالك المركز الأول بجدول المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، إلا أنه لم يتأكد بعد تأهله رسمياً لدور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي

وستقام مباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونصر حسين داي

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري عبر شاشة قناة bein SPORTS HD1 بصوت المعلقين: أحمد عبده، وعادل خلو، كما أن المباراة ستكون منقولة بشكل مجاني داخل الجزائر من خلال القناة الجزائرية الثالثة عبر التردد الأرضي.