موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري أبطال أوروبا | القنوات الناقلة للمباراة

إلى كل من ينتظر قرعة مواجهات دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، اليوم ننشر لكم من خلال موقعنا موعد مباراة ليفربول وبورتو المقبلة في دوري أبطال أوروبا الدور ربع النهائي، والذي ينتظرها الكثير من الجماهير الأوروبية، والجماهير العربية وخصوصًا عشاق النجم المصري الذي يلعب في صفوف ليفربول النجم محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

وقد أدى فريق ليفربول مع محمد صلاح هذا الموسم أداء طيبًا استطاع به أن يصل إلى دور ربع النهائي، وسوف تُقام هذه المباراة من خلال ملعب أنفيلد بديار الحمر وستكون مباراة قوية للغاية، أما عن موعد مباراة ليفربول وبورتو فستكون في العاشر من شهر أبريل المقبل، وفي المقابل ستكون مباراة العودة في السابع عشر من نفس الشهر.

وستُقام مباراة العودة التي تجمع ليفربول وبورتو في دولة البرتغال، وبالتحديد في ملعب التنين، وسنشاهد الأداء الطيب الذي سيقوم به الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو

وسوف تُنقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية العالمية، التي تقوم ببث مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أنها تقوم ببث الكثير من المباريات الأخرى العالمية، وسنتابع معكم من خلالها مباراة ليفربول وبورتو في الوقت الذي حددته قرعة دوري أبطال أوروبا لدور ربع النهائي.

وهناك الكثير من الفرق الأخرى التي تأهلت إلى دور ربع النهائي وسوف تُقام مبارياتهم في نفس الشهر، وعلى رأسهم: