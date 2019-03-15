يلا شوت مشاهدة مباراة الإتفاق والشباب بث مباشر بدون تقطيع دورى بلس

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بث مباشر مباراة الإتفاق والشباب

الان بث حصرى مباشر مباراة الإتفاق والشباب و التى تبدأ فى تما الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و العراق و قطر، الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة، تابع المباراة بث مباشر الان على دورى بلس و القنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS.

فريق الشباب فى المركز الرابع فى جدول الدورى السعودى خلف الهلال و النصر و التعاون برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز التاسع برصيد 28 نقطة

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الشوط الأول من المباراة

حيث استطاع أبوبكر ستيف تراولي لاعب فريق الشباب أن يتقدم لفريقه فى الدقيقة 27 من الشوط الاول

الدقيقة 40 و مازال فريق الشباب متقدم 1/0