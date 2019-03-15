محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
عقد ماراتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، محاضرة نظيرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير اليوم الجمعة على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وأفاد مراسل يلا كورة، أن لاسارتي أكد للاعبيه على أهمية مباراة السبت كما حرص على شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم الرئيسي.
وشهد المران الأخير للأهلي تخصيص فقرة لضربات الجزاء في نهاية المران المسائي.
وحرص لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادًا لبطل الجزائر كما خاض ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير مرانًا قويًا تحت إشراف مدرب الحراس طارق سليمان.
وفي سياق متصل، شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما خاض تدريبات تأهيلية فقط في مران الأمس وفقًا لبرنامجه الاستشفائي.
ويتواجد الأهلي في وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن شبيبة الساورة متصدر الترتيب، في المقابل يتواجد فيتا كلوب في المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويتذيل سيمبا التنزاني الترتيب برصيد ست نقاط.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز في مباراة السبت من أجل حسم بطاقة التأهل للدور التالي بجانب الحصول على صدارة المجموعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مران الأهلي.. الشناوي وربيعة يشاركان.. والتدريب على ركلات الجزاء استعدادًا للساورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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