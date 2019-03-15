رياضة | أجيري يستقر على الاستعانة بالوجوه الجديدة أمام النيجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجيري يستقر على الاستعانة بالوجوه الجديدة أمام النيجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المكسيكى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الاستعانة بأغلب الوجوه الجديدة خلال مباراة منتخب النيجر بالتصفيات الإفريقية ونيجيريا وديًا.

ويلتقي المنتخب الوطني النيجر يوم 23 مارس الجاري، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية ونيجيريا وديًا يوم 26 من الشهر نفسه.

ويأتي قرار أجيري كون أن مباراة النيجر هي مباراة تحصيل حاصل، لذلك استقر الرأى داخل الجهاز الفني على تجربة أغلب العناصر الجديدة في تشكيلة الفراعنة لمواجهة النيجر.

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وكان أجيرى استدعى 25 لاعبًا لمواجهة النيجر ونيجيريا بينهم 7 عناصر جديدة ينضمون لأول مرة لصفوف المنتخب الوطني وهم: "أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا لاعبا بيراميدز، وعامر عامر حارس الإنتاج، وعمار حمدي صانع ألعاب الاتحاد السكندري، ومصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش، وعبد الرحمن مجدي لاعب وسط الإسماعيلي، وأحمد أبو الفتوح ظهير أيسر سموحة".

ويستعد المنتخب الوطنى للدخول في معسكر مغلق بعد غدٍ الأحد بمدينة برج العرب بالإسكندرية، على أن يغادر إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري.