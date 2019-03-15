رياضة | زيدان يحسم مصير بنزيما مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يحسم مصير بنزيما مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية بأن عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد الإسباني بمثابة متنفس جديد لمواطنه كريم بنزيما وذلك بسبب تعرضه لانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب هبوط مستواه الفني، حيث تأكد رحيله عن صفوف الريال نهاية الموسم الجاري.

وأفاد موقع Le 10 sport الفرنسي نقلا عن موقع ok diario الإسباني أن بنزيما لن يرحل عن ريال مدريد بسبب إصرار زيدان على الإبقاء عليه لقيادة الخط الأمامي للملكي في الموسم المقبل.

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وأشار الموقع الفرنسي بأن زيدان يفكر في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية للريال مثل ضم الفرنسي بول بوجبا ومواطنه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والبلجيكي إدين هازارد.

وحسم الملكي أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع البرازيلي إيدر ميليتاو ظهير أيمن بورتو البرتغالي حتى صيف 2025.

يذكر أن آرسنال الإنجليزي كان قد أبدى اهتمامه ببنزيما في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.