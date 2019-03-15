رياضة | مدريد تنتظر من "زيدان" إعادة بريق "الساحر" إيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدريد تنتظر من "زيدان" إعادة بريق "الساحر" إيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد جماهير وعشاق ريال مدريد آمال عريضة على نجاح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي في إعادة بريق الاسباني "إيسكو" لاعب الفريق والذي فقده منذ رحيل "زيزو" عن تدريب الميرينجي في وقت سابق.

ويتوقع مسؤولو ريال مدريد وجماهيره أن يستعيد "إيسكو" مستواه تحت قيادة "زيدان" ويعود للتألق مجددًا مع الفريق الملكي في الفترة القادمة، وهو الحال نفسه لبعض لاعبي الميرينجي والذين فقدوا جزءًا كبيرًا من مستواهم الحقيقي في الفترة الماضية، مثل توني كروس وكاسيميرو واسينسو وفاران.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية: " ربما فقد بعض لاعبي ريال مدريد الرغبة الذي كانوا عليه قبل تتويجهم بثلاثية دوري أبطال أوروبا، لكن مسئولي استاد سانتياجو برنابيو مؤمنون بقدرة زيدان على إستعادة تلك الرغبة مجددًا".

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وأضافت الصحيفة الاسبانية: " ما زالوا يؤمنون بلاعبيهم أمثال توني كروس، كاسيميرو ،أسينسيو، مارسيلو، رافاييل فاران وإيسكو، بغض النظر عما قيل عن إيسكو، ما زال فلورنتينو بيريز محتفظا بإيمانه باللاعب ويعتقد أن بإمكانه تقديم الكثير".

وتابعت الصحيفة: " مسئولو النادي يؤمنون بالسحر الذي يقدمه ايسكو عندما تكون الكرة بين قدميه، ويثقون بعودته لأفضل مستوياته متى ما فكر في وضعه بالشكل الصحيح".

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن زيدان هو الرجل الذي وكلت إليه إدارة الملكي مهمة استعادة إيسكو، ويبدو الفرنسي واثقا من قدرته على تحقيق ذلك، مشيرًا إلي أن المدرب لا يريد أن يسترجع اللاعب الاسباني الموسم القادم، بل بنهاية هذا الموسم.

واختتمت الصحيفة تقريرها: " المباريات الأحد عشر القادمة لن تكون تجارب أداء بالنسبة لإيسكو، بل ستمثل 11 فرصة لإعادة استكشاف قدراته الكروية قبل مستقبلٍ مشرقٍ لريال مدريد".