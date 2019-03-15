رياضة | ليفاندوفسكي يوضح حقيقة رحيله إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يوضح حقيقة رحيله إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني حقيقة ما تردد حول رحيله عن العملاق البافاري، والانتقال لصفوف فريق ريال مدريد الاسباني خلال الفترة المقبلة.

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وقال ليفاندوفسكي في تصريحات خلال حديثه مع مع "جويليم بالاج" في برنامج BBC Radio 5's Football Daily show:"إذا كنت تلعب في أحد أفضل الأندية في أوروبا و العالم ، تصبح سعيد وأنا سعيد لوجودي في بايرن نمتلك مستوى عالي أركز على المباريات ومنح الجمهور ما يستحق".

وكانت تقارير صحفية ربطت ليفاندوفسكي بالانتقال لأحد الأندية الأوروبية وتحديدًا ريال مدريد والرحيل عن الدوري الألماني وهو ما نفاه اللاعب، وأكد على استمراره مع الفريق البافاري.