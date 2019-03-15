رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من مشاركة "الشناوي" أمام شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من مشاركة "الشناوي" أمام شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان مدرب حراس الأهلي عن موقف محمد الشناوي حارس الفريق من مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري المقرر إقامتها غدً السبت ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي للموقع الرسمي للكاف :" لدينا ثقة كاملة في علي لطفي هو حارس جيد وعلى قدر المسئولية".

وأضاف:" محمد الشناوي سيكون جاهزاً قبل المباراة وأعتقد أنه سيجلس على مقاعد البدلاء".

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ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة الغد أمام بطل الجزائر من أجل حجز بطاقة التأهل لدرو الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة بـ8 نقاط وبفارق نقطة عن الأهلي وفيتا كلوب، فيما يتبعهم سيمبا التنزاني بست نقاط.