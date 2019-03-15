رياضة | نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة نارية لبرشلونة قبل موقعة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة نارية لبرشلونة قبل موقعة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كريس سمولينج نجم فريق مانشستر يونايتد عن قدرة فريقه على تخطي برشلونة في موقعة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية بين البارسا والشياطين الحمر.

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وصرح كريس سمولينج للموقع الرسمي لليويفا: "خلال الأسابيع الخمسة أو الستة الماضية، وأمام الأندية التي واجهناها مثل تشيلسي أو توتنهام أو باريس، عرفنا أننا قادرين على هزيمة الفرق وإيذائهم".

وتأهل مانشستر يونايتد على حساب فريق باريس سان جيرمان بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وكان مانشستر قد فاز على تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما تخطى توتنهام بهدف دون رد في الدوري الإنجليزي.