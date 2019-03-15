رياضة | نيمار يتخذ خطوة مفاجأة للانضمام إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتخذ خطوة مفاجأة للانضمام إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيرحب بعرض ريال مدريد في الصيف المقبل.

ونقل موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني عن الصحفي خوسيه ألفاريز في برنامج التشيرينجو بأن نيمار اتخذ قرار الرحيل عن باريس سان جيرمان تاركاً الباب مفتوحاً أمام ريال مدريد.

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وأفاد الموقع الإسباني بأن توديع باريس سان جيرمان لبطولة دوري أبطال أوروبا دفع نيمار للرحيل عن الفريق بعدما فشل النادي في تحقيق أحلامه.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ريال مدريد في حالة تقديمه بعرض رسمي لباريس سان جيرمان سيضغط نيمار على إدارة النادي الفرنسي للموافقة على رحيله والانتقال للملكي.

وكشف خوسيه ألفاريز بأن نيمار يستعد للتفاوض مع ريال مدريد وسيرحب بالانتقال له في الصيف المقبل.