رياضة | باسم مرسي يزين قائمة سموحة لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مرسي يزين قائمة سموحة لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة عن اختيار 20 لاعبا للسفر إلى السويس مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة المصري المقرر إقامتها غدا فى السادسة مساء على ستاد الجيش بالسويس .

وضمت القائمة كلًا من : محمد أبو جبل و محمد فتحى و أحمد صبحي و كريم يحيى و السيد فريد و محمود عزت و ابراهيم عادل و محمود منصور و أحمد أبو الفتوح و أحمد حمص و إسلام صالح و إيمومو و ديريك و أوميد أوكري و محمد كناريا و أحمد مصطفى و شريف رضا و باسم مرسى وحسام حسن

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ويحتل فريق سموحة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة.