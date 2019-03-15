رياضة | تعليق قوي من سولسكاير عن مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق قوي من سولسكاير عن مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي عن رضاه عقب قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتي سيواجه فيها برشلونة الإسباني وأكد أنه يختلف عن 99% من المدربين.

وقال سولسكاير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي : "نريد هذه النوعية من المباريات ضد الأندية الكبيرة".

وأضاف:" لعبنا من قبل أمام برشلونة في 2008 و2009 و2011، نتطلع إلى مواجهتهم مرة أخرى، أنا مختلف تمامًا عن 99% من المدربين".

واختتم سولسكاير تصريحاته قائلا : "إذا حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب أمام برشلونة فيمكننا العودة بنتيجة جيدة في مباراة العودة كما حدث مع باريس سان جيرمان".