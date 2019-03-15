رياضة | المدير الفني لشبيبة الساورة: نعرف قيمة الأهلي.. وسُعداء بضيافة نادي القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لشبيبة الساورة: نعرف قيمة الأهلي.. وسُعداء بضيافة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريم الزاوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري، صعوبة مواجهة الأهلي المقرر لها السادسة مساء غد السبت بإستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الزاوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ندرك جيدا صعوبة مواجهة الغد أمام نادي القرن الإفريقي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي".

وأوضح أن الأهلي فريق قوي ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين نعرفهم جيدا ومن جانبنا نبقى جاهزين للغاية لتلك المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل.

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وأشار إلى إنه سعيد بحفاوة الاستقبال من جانب النادي الأهلي ، مؤكداً أن بعثة شبيبة الساورة سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني مصر.

وأضاف : "شبيبة الساورة يمتلك فرصتين للتأهل وهما الفوز أو التعادل في حين يرغب الأهلي في الفوز فقط من أجل حجز بطاقة التاهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي وهو ما يزيد من حجم الضغوط على الفريقين".