رياضة | الكاف: التاريخ ينحاز للأهلي أمام شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف: التاريخ ينحاز للأهلي أمام شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف" الضوء على مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري المقرر إقامتها غدًا السبت ضمن ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الموقع الرسمي للكاف ، اليوم الجمعة: "بعدما تلقى خسارتين متتاليتين خارج أرضه، يدخل صاحب الرقم القياسي في التتويج الأهلي مباراة الجولة الأخيرة بملعبه أمام شبيبة الساورة الجزائري وهو يعلم أن الفوز فقط سيقوده لبلوغ الدور التالي".

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وتابع: "الشياطين الحمر يستقبلون ضيفهم الوافد الجديد بملعب برج العرب في الإسكندرية يوم السبت وفي المتناول مقعد في الدور ربع النهائي".

العملاق المصري الأهلي بدأ مرحلة المجموعات بصورة جيدة وحصد 7 نقاط من أول ثلاث مباريات. لكنه عانى من تراجع ليتلقى خسارتين بنتيجة 1-0 بملعبي سيمبا التنزاني وAS فيتا من الكونغو الديمقراطية. ترك ذلك بطل أفريقيا ثمان مرات في موقف ستضمن فيه النقاط الكاملة فقط عبوره للأدوار الإقصائية ".