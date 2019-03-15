رياضة | أرقام قياسية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام قياسية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت العديد من المواجهات النارية أهمها بين برشلونة ومانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي أمام توتنهام.

وجاءت القرعة كالتالي:

ليفربول - بورتو، يوفنتوس - أياكس، برشلونة - مانشستر يونايتد والسيتي أمام توتنهام.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 الرياضي بعض الأحصائيات والأرقام القياسية من الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

- أكثر لاعب خوضا للمباريات بربع نهائي دوري الأبطال.

22 مباراة- أندريس إنييستا (برشلونة)

21 مباراة - ريان جيجز (مانشستر يونايتد)

21 مباراة - تشابي هيرنانديز (برشلونة)

20 مباراة - ليونيل ميسي (برشلونة)

20 مباراة - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد ، ريال مدريد)

قائمة هدافي ربع نهائي دوري الأبطال.

23 هدف - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد ، ريال مدريد)

10 أهداف - ليونيل ميسي (برشلونة)

10 أهداف - راؤول جونزاليس (ريال مدريد ، شالكه)

9 أهداف - فيليبو إنزاجي (يوفنتوس ، ميلان)

9 أهداف - اندريه شيفشينكو (دينامو كييف، ميلان)

الأكثر تهديفا في مباراة واحدة بربع النهائي:

4أهداف - ليونيل ميسي (برشلونة - أرسنال ، 06/04/10)

3 أهداف - كريستيانو رونالدو (ريال مدريد - بايرن ، 18/04/2017)

3 أهداف - كريستيانو رونالدو (ريال مدريد - v فولفسبورج ، 12/04/2016)

3 أهداف - البرازيلي رونالدو (مانشستر يونايتد - ريال مدريد ، 23/04/2003)

3 أهداف - جيرارد لوبيز (فالنسيا - لاتسيو ، 05/04/2000)

3 أهداف - فيليبو إنزاجي (دينامو كييف - يوفنتوس ، 18 / 03/1998)

الأكثر تهديفا في ربع نهائي دوري الأبطال (ذهاب وعودة).

5 أهداف - رونالدو (ريال مدريد - بايرن ميونخ 2016 - 2017)

4 أهداف - ليونيل ميسي ( برشلونة - آرسنال 2009 - 2010)

4 أهداف - إنزاجي ( يوفنتوس - دينامو كييف 1997 - 1998)

أكثر الأندية مشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

17 مرة - بايرن ميونيخ

17 مرة - برشلونة

16 مرة - ريال مدريد

14 مرة - مانشستر يونايتد

12 مرة - يوفنتوس

أكثر الأندية تأهلا لربع النهائي مرات متتالية.

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12 مرة - برشلونة

8 مرات - ريال مدريد

7 مرات - بايرن ميونيخ

7 مرات - ريال مدريد

7 مرات - مانشستر يونايتد

الأكثر فوزا بربع النهائي: ذهاب وعودة

13 مرة - ريال مدريد

11 مرة - برشلونة

11 مرة - بايرن ميونيخ

7 مرات - تشيلسي

7 مرات - يوفنتوس

7 مرات - مانشستر يونايتد

أكثر الفرق تعرضا للخسارة بربع النهائي: ذهاب وعودة

6 مرات - بايرن ميونيخ

6 مرات - مانشستر يونايتد

5 مرات - برشلونة

4 مرات - أرسنال

4 مرات - بنفيكا

4 مرات - إنترميلان

4 مرات - باريس سان جيرمان

أكبر فوز في ربع النهائي (مباراة):

7 - 1 مانشستر يونايتد ضد روما (2006/07)

6 - 1 بايرن ميونيخ - بورتو (2014/15)

5 - 1 برشلونة - شاختار (2010/11)

5 - 1 برشلونة - تشيلسي (1999/00)

4 - 0 ريال مدريد - توتنهام (2010/11)

4 - 0 بايرن ميونيخ - كايزرسلوترن (1998/99)

4 - 0 مانشستر يونايتد - بورتو (1996/97)

أكبر فوز في ربع النهائي (ذهاب وعودة):

8 - 2 ريال مدريد ضد أبويل (0-3، 5-2) 2011/12

6 - 0 بايرن ميونيخ ضد كايزرسلاوترن (2-0، 0-4) 1998-1999

6- 1 برشلونة - شاختار (5-1 0-1) 2010/11

5 - 0 ريال مدريد - توتنهام (4-0، 0-1) 2010/11

5 - 0 ميلان - إنتر (2-0، 0-3) 2004/05