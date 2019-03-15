رياضة | يواكيم لوف يُعلن قائمة ألمانيا استعدادًا لمباراتي صربيا وهولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يواكيم لوف يُعلن قائمة ألمانيا استعدادًا لمباراتي صربيا وهولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يواكيم لوف المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، قائمة منتخب المانشافت استعدادًا لمباراتي، صربيا الودية المقرر لها 20 مارس الجارى، وهولندا فى تصفيات أمم اوروبا 2020 يوم 24 من نفس الشهر. وضمت قائمة ألمانيا 23 لاعبًا هم: حراسة المرمى: نوير - تير شتيجن – تراب Advertisements الدفاع: ماتياس جينتر - هالستينبرج - كيرير - كلوسترمان - روديجر - سولى - ستارك - شولز - جوناثان تاه الوسط: براندت - إيجيستين - جوريتسكا - جوندوجان - كيميتش – كروس الهجوم: كاى هافيرتز - ريوس - سانى - فيرنر - جنابرى

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