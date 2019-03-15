رياضة | الأهلي ينهي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي مرانه الأخير استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

شهد مران الفريق الأخير تركيز لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر كما خاض ثلاثي حراسة المرمى،؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق.