رياضة | رسميا.. كانافارو مدرباً لمنتخب الصين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. كانافارو مدرباً لمنتخب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، رسمياً، تعيين المدافع الإيطالي السابق فابيو كانافارو مدرباً لمنتخب الصين الأول خلفاً لمواطنه المخضرم مارشيلو ليبي.

ولم يذكر اتحاد القدم الصيني خلال بيانه إذا كان كانافارو سيقود منتخب الصين بشكل مؤقت أم دائم.

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وقال اتحاد الصين: "اتخذ الاتحاد قراره بعناية بناءًا على بحث شامل عن خبرته وأسلوبه الفني وتكتيكه ومعرفته بلاعبي الصين".

والجدير بالذكر فأن كانافارو عمل في نادي الأهلي الإماراتي مساعداً للمدرب في الموسم 2013-2014، وانتقل بعدها تدريب نادي غوانغجو إفرغراند الصيني.

كما تولى كانافارو في آواخر عام 2015 تدريب نادي النصر السعودي، وتمت إقالته بعد شهرين من تعيينه كمدرب.