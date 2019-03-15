رياضة | معلول ومروان يشاركان في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلول ومروان يشاركان في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك التونسي علي معلول ومروان محسن لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأول اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار الاستعداد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان معلول قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق أمس ، في الوقت الذي شارك فيه مروان محسن في جزء من تدريبات الكرة أمس بسبب شعوره بالإجهاد في العضلة الخلفية، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي ليعلنا جاهزيتهما لمباراة الغد.