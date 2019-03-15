رياضة | عاجل.. تعليق قوي من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعليق قوي من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الحادث الإرهابي الذي وقع صباح اليوم في احد المساجد بـ"نيوزلندا".

وكتب "صلاح" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أخبار مروعة جاءت من نيوزيلندا صباح اليوم بسبب الحادث الإرهابي، أتقدم بأحر التعازي إلى أسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث الإرهابي الشرير".

وكان أحد المسلحين قد استهدف مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" فى نيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل نحو 49 شخصا وإصابة آخرين.