اونلاين | live يلا شوت مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر 15-3-2019 (كأس الأمير محمد بن سلمان) youtube HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live يلا شوت مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر 15-3-2019 (كأس الأمير محمد بن سلمان) youtube HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مباراة قوية بالدوري السعودي يحل نادي الشباب ضيفاً على نظيره الاتفاق السعودي ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان علي أرضية استاد الأمير محمد بن فهد ماتش الاياب ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين .
مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق:
يدخل نادي الشباب اللقاء وهو يحتل المركز الثالث كوصيفاً لنادي النصر السعودي ولعب الشباب 23 مباراة استطاع تحقيق 7 انتصارات ولكنه تعثر في 4 مباريات ، ليصبح رصيده 43 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نادي التعاون، علي الجانب الاخر نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة لعب 23 مباراة هو الآخر واستطاع الفوز والتعادل في 7 مباريات وخسر في 9 مباريات ليصبح الرصيد في جعبته 28 نقطة .
بث مباشر الشباب والاتفاق:
وتقام المباراة علي ارضية ملعب الملك فيصل بن فهد ويذكر أن مباراة الذهاب قد إنتهت بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين ويريد الاتفاق في مباراة العودة ان يحقق الفوز علي نادي الشباب ويلقي درساً لا ينسي مباراة ستكون قوية بين الفريقين من اجل الثلاث نقاط وجدير ان نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع برصيد 28نقطة بعد ان خاض 23مباراة حقق الفوز في 7وتعادل في 7وخسر في 7وفي الجانب الاخر نادي الشباب الذي يحل المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد ان لعب 23مباراة فاز في 12وتعادل في 7وخسر في 4.
موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم
حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:00 بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت المملكة العربية ، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات وتنقل مباراة الاتفاق ضد الشباب علي قناة السعودية الرياضية بالاضافة علي قنوات دوري بلس الراعي الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
تفاصيل مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر والقنوات الناقلة:
القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1 – دوري بلس 3 .
معلقين المباراة: بلال علام + جعفر الصليح .
الملعب: الامير محمد بن فهد .
المناسبة: الدوري السعودي .
موعد مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر لجميع الدول العربية:
8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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