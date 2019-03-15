اونلاين | مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15-3-2019 ( الدوري السعودي) يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | بث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق بث مباشر اليوم الجمعة 15-3-2019 ( الدوري السعودي) يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | بث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة قوية بالدوري السعودي يحل نادي الشباب ضيفاً على نظيره الاتفاق السعودي ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان علي أرضية استاد الأمير محمد بن فهد ماتش الاياب ، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين .

مشاهدة مباراة الشباب والاتفاق:

يدخل نادي الشباب اللقاء وهو يحتل المركز الثالث كوصيفاً لنادي النصر السعودي ولعب الشباب 23 مباراة استطاع تحقيق 7 انتصارات ولكنه تعثر في 4 مباريات ، ليصبح رصيده 43 نقطة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نادي التعاون، علي الجانب الاخر نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع برصيد 23 نقطة لعب 23 مباراة هو الآخر واستطاع الفوز والتعادل في 7 مباريات وخسر في 9 مباريات ليصبح الرصيد في جعبته 28 نقطة .

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بث مباشر الشباب والاتفاق:

وتقام المباراة علي ارضية ملعب الملك فيصل بن فهد ويذكر أن مباراة الذهاب قد إنتهت بتعادل الفريقين بتعادل إيجابي بهدفين مقابل هدفين ويريد الاتفاق في مباراة العودة ان يحقق الفوز علي نادي الشباب ويلقي درساً لا ينسي مباراة ستكون قوية بين الفريقين من اجل الثلاث نقاط وجدير ان نادي الاتفاق يحتل المركز التاسع برصيد 28نقطة بعد ان خاض 23مباراة حقق الفوز في 7وتعادل في 7وخسر في 7وفي الجانب الاخر نادي الشباب الذي يحل المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد ان لعب 23مباراة فاز في 12وتعادل في 7وخسر في 4.

موعد مباراة الشباب والاتفاق اليوم

حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:00 بتوقيت مصر ، وفي تمام الساعة الـ 8:00 بتوقيت المملكة العربية ، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات وتنقل مباراة الاتفاق ضد الشباب علي قناة السعودية الرياضية بالاضافة علي قنوات دوري بلس الراعي الرسمي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.