انت الان تتابع قرعة سهلة للأهلي في بطولة إفريقيا للطائرة سيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

قرعة إفريقيا للطائرة سيدات

أجريت قرعة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي عصر اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، ومن المقرر أن تنطلق مباريات البطولة غدا السبت، وتستمر فعالياتها حتى 26 مارس الجاري على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة. وحضر مراسم القرعة محمد سراج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، ورؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي ومدير البطولة، والدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وكلود موبيتا نائب رئيس الاتحاد، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد، في حضور مندوبي الفرق المشاركة بالبطولة.

وأسفرت القرعة عن الآتي: المجموعة الأولى: الأهلي والجمارك النيجيري، وكانون الإيفواري، وفريق يو إس إف أيه من بوركينا فاسو. المجموعة الثانية: قرطاج التونسي، وسبورتنج، ودي جي إس بي الكونغولي، والبنك التجاري الكيني. المجموعة الثالثة: الصيد، والأنابيب الكيني، وفاب الكاميروني، وريفينيو الرواندي. المجموعة

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