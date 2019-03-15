انت الان تتابع كيف علق نجوم الرياضة على «هجوم نيوزيلندا»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فاجعة جديدة أصابت الجميع؛ بسبب الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة، ما نتج عنه سقوط 49 قتيلا

في واقعة كبرى أدمت القلوب، أعلنت الشرطة النيوزيلندية سقوط 49 قتيلا في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بشرق نيوزيلندا، في أثناء صلاة الجمعة، مشيرة إلى انعقاد محاكمة لمشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت. ونشر «برينتون تارانت»، المنفذ المفترض للهجوم، بيانا أقر فيه بأنه أقدم على الجريمة بدافع الإرهاب، معتبرا أن تدفق المهاجرين على الدول الغربية يشكل أخطر تهديد لمجتمعاتها، ويرقى إلى ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية للبيض»، وأن وقف الهجرة وإبعاد الغزاة الموجودين على أراضيها ليس مسألة رفاهية لشعوب هذه الدول، بل هو قضية بقاء ومصير.

كما أكد برينتون تارانت أنه جاء من أجل «إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا»، وانتقاما لـ«ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على أوروبا»، أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم،

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف علق نجوم الرياضة على «هجوم نيوزيلندا»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.