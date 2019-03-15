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كيف علق نجوم الرياضة على «هجوم نيوزيلندا»؟

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فاجعة جديدة أصابت الجميع؛ بسبب الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة، ما نتج عنه سقوط 49 قتيلا

في واقعة كبرى أدمت القلوب، أعلنت الشرطة النيوزيلندية سقوط 49 قتيلا في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بشرق نيوزيلندا، في أثناء صلاة الجمعة، مشيرة إلى انعقاد محاكمة لمشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت. ونشر «برينتون تارانت»، المنفذ المفترض للهجوم، بيانا أقر فيه بأنه أقدم على الجريمة بدافع الإرهاب، معتبرا أن تدفق المهاجرين على الدول الغربية يشكل أخطر تهديد لمجتمعاتها، ويرقى إلى ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية للبيض»، وأن وقف الهجرة وإبعاد الغزاة الموجودين على أراضيها ليس مسألة رفاهية لشعوب هذه الدول، بل هو قضية بقاء ومصير.

كما أكد برينتون تارانت أنه جاء من أجل «إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا»، وانتقاما لـ«ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على أوروبا»، أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم،

كما أكد برينتون تارانت أنه جاء من أجل «إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا»، وانتقاما لـ«ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على أوروبا»، أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم، وإثارة رد فعل عنيف من العداء الشعبي، كي يتعرضوا لمزيد من العنف في نهاية الأمر. وذكر أنه يسعى إلى دق "إسفين" بين أعضاء حلف الناتو الأوروبيين وتركيا، بهدف إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية.

وحول اختيار نيوزيلندا موقعا لتنفيذ الهجوم، كتب تارانت أنه جاء للفت الأنظار إلى حقيقة الاعتداء على حضارتنا، التي ليست في مأمن من خطر المهاجرين حتى في أبعد بقعة منها، وأكد أنه لا يشعر بالندم ويتمنى فقط أن يستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الغزاة والخونة، وأنه ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الغير يتحمل تبعات فعلته، معقبًا بأنه يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزًا للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك، وليس بصفته السياسية.

وحرص نجوم الرياضة على نعي شهداء «هجوم نيوزيلندا»، كالتالي..

- محمد أبو تريكة

— محمد أبوتريكة (@trikaofficial)


- أحمد حجازي

— Ahmed hegazi (@Hegazi)


- خالد بيومي

— khaled bauomy ???? (@khaledbauomy)


- محمد الكواليني

— Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny)


- عصام الحضري

— Essam El-Hadary (@ElHadary)


- إبراهيم سعيد

— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam)


- محسن صالح

— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh)


- عبد الرحمن مجدي

— عبدالرحمن مجدي (@ARahmanMagdy)


- أحمد حسام ميدو

— Mido (@midoahm)


- عمرو السولية

— Amr elsolia (@amrelsolia)


- مجدي عبد الغني

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— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany)


- علي سعيد الكعبي

— علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs)


- محمد ناجي جدو

— Mohamed Geddo (@Geddo)


- سيد معوض

— sayed moawad (@sayedmoawad1)


- وائل جمعة

— Wael Gomaa (@WaelGomaa)


- أيمن يونس

— Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis)


- أحمد عادل عبد المنعم

— Ahmed Adel (@ahmedadel)


- كريم خطاب

— Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_)


- محمود فايز

— Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez)


- إبراهيم فايق

— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek)


- طارق دياب

— Tarek Dhiab (@DhiabTarak)


- هيثم فاروق

— Haytham Farouk (@HaythamFarouk)


- شريف إكرامي

— SherifEkramy (@SEkramyofficial)


- النادي الإسماعيلي

— Ismaily SC (@ismailyofficial)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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