كيف علق نجوم الرياضة على «هجوم نيوزيلندا»؟

كما أكد برينتون تارانت أنه جاء من أجل «إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا»، وانتقاما لـ«ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على أوروبا»، أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم، وإثارة رد فعل عنيف من العداء الشعبي، كي يتعرضوا لمزيد من العنف في نهاية الأمر. وذكر أنه يسعى إلى دق "إسفين" بين أعضاء حلف الناتو الأوروبيين وتركيا، بهدف إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية.

وحول اختيار نيوزيلندا موقعا لتنفيذ الهجوم، كتب تارانت أنه جاء للفت الأنظار إلى حقيقة الاعتداء على حضارتنا، التي ليست في مأمن من خطر المهاجرين حتى في أبعد بقعة منها، وأكد أنه لا يشعر بالندم ويتمنى فقط أن يستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الغزاة والخونة، وأنه ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الغير يتحمل تبعات فعلته، معقبًا بأنه يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزًا للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك، وليس بصفته السياسية.

وحرص نجوم الرياضة على نعي شهداء «هجوم نيوزيلندا»، كالتالي..



- محمد أبو تريكة



- أحمد حجازي



- خالد بيومي



- محمد الكواليني



- عصام الحضري



- إبراهيم سعيد



- محسن صالح



- عبد الرحمن مجدي



- أحمد حسام ميدو



- عمرو السولية



- مجدي عبد الغني



- علي سعيد الكعبي



- محمد ناجي جدو



- سيد معوض



- وائل جمعة



- أيمن يونس



- أحمد عادل عبد المنعم



- كريم خطاب



- محمود فايز



- إبراهيم فايق



- طارق دياب



- هيثم فاروق



- شريف إكرامي



- النادي الإسماعيلي

تعزينا الى جميع المتضررين من الحادث الارهابي المروع بكرايستشيرش ، نيوزيلندا .



The thoughts of everyone at Ismaily SC are with all those affected by the horrific terrorist attack in Christchurch, New Zealand.

#حادث_نيوزيلندا_الارهابي