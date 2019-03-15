كيف علق نجوم الرياضة على «هجوم نيوزيلندا»؟

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فاجعة جديدة أصابت الجميع؛ بسبب الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بشرق نيوزيلندا في أثناء صلاة الجمعة، ما نتج عنه سقوط 49 قتيلا
في واقعة كبرى أدمت القلوب، أعلنت الشرطة النيوزيلندية سقوط 49 قتيلا في الهجوم الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، بشرق نيوزيلندا، في أثناء صلاة الجمعة، مشيرة إلى انعقاد محاكمة لمشتبه به في تنفيذ الهجوم غدا السبت. ونشر «برينتون تارانت»، المنفذ المفترض للهجوم، بيانا أقر فيه بأنه أقدم على الجريمة بدافع الإرهاب، معتبرا أن تدفق المهاجرين على الدول الغربية يشكل أخطر تهديد لمجتمعاتها، ويرقى إلى ما وصفه بـ«الإبادة الجماعية للبيض»، وأن وقف الهجرة وإبعاد الغزاة الموجودين على أراضيها ليس مسألة رفاهية لشعوب هذه الدول، بل هو قضية بقاء ومصير.
كما أكد برينتون تارانت أنه جاء من أجل «إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا»، وانتقاما لـ«ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على أوروبا»، أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم،
كما أكد برينتون تارانت أنه جاء من أجل «إقناع الغزاة بأن أراضينا لن تصبح لهم أبدا»، وانتقاما لـ«ملايين الأوروبيين الذين قتلهم الغزاة الأجانب وآلاف الأوروبيين الذين قضوا في هجمات إرهابية على أوروبا»، أما الأهداف العملية، حسب تارانت، فهي تقليص الهجرة بترهيب الغزاة وترحيلهم، وإثارة رد فعل عنيف من العداء الشعبي، كي يتعرضوا لمزيد من العنف في نهاية الأمر. وذكر أنه يسعى إلى دق "إسفين" بين أعضاء حلف الناتو الأوروبيين وتركيا، بهدف إعادتها إلى مكانتها الطبيعية كقوة غريبة ومعادية.
وحول اختيار نيوزيلندا موقعا لتنفيذ الهجوم، كتب تارانت أنه جاء للفت الأنظار إلى حقيقة الاعتداء على حضارتنا، التي ليست في مأمن من خطر المهاجرين حتى في أبعد بقعة منها، وأكد أنه لا يشعر بالندم ويتمنى فقط أن يستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الغزاة والخونة، وأنه ليس هناك من بريء بين المستهدفين، لأن كل من يغزو أرض الغير يتحمل تبعات فعلته، معقبًا بأنه يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رمزًا للهوية البيضاء المتجددة والهدف المشترك، وليس بصفته السياسية.
وحرص نجوم الرياضة على نعي شهداء «هجوم نيوزيلندا»، كالتالي..
- محمد أبو تريكة
رحم الله شهداء المسلمين بنيوزيلندا والله يعجز اللسان عن التعبير عن مدي الحزن والألم ؛ هذه الحادثة نتيجة خطاب كراهية غربي سمّم العالم ضد الإسلام وأهله. هذا الفعل الجماعي من أعداء الإسلام في الغرب هو الذي أنتج هذه الوحشية، وهذا الإرهاب الحقيقي الذي ترون! الإسلام دين المحبة والتعايش— محمد أبوتريكة (@trikaofficial) March 15, 2019
— Ahmed hegazi (@Hegazi)
- أحمد حجازي
خالص التعازي لضحايا الهجوم علي مساجد في نيوزيلندا و وبنا يرحمهم و دعواتي لهم و لاسرهم 🙏🏾🤲— Ahmed hegazi (@Hegazi) March 15, 2019
— khaled bauomy ???? (@khaledbauomy)
- خالد بيومي
حسبنا الله ونعم الوكيل هل في ابشع من هذا المنظر رحم الله شهداء الإسلام في نيوزلندا— khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) March 15, 2019
— Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny)
- محمد الكواليني
رحم الله شهداء المسلمين في #نيوزيلندا حادث بشع وخسيس ... رحمه الله عليهم جميعا— Mohamed Alkawaleny (@Malkawaleny) March 15, 2019
— Essam El-Hadary (@ElHadary)
- عصام الحضري
رحم الله شهداء المسلمين ضحايا الهجوم على المساجد بنيوزيلاند.. اللهم ارحمهم و ألهم أهلهم و ذويهم الصبر— Essam El-Hadary (@ElHadary) March 15, 2019
وحسبنا الله و نعم الوكيل 🙏
— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam)
- إبراهيم سعيد
في الجنه بإذن الله خالص عزائي لكم جميعا وتنقطع ايده بإذن الله إرهابي متطرف #حادث_نيوزيلندا_الارهابي— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) March 15, 2019
— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh)
- محسن صالح
لو كان قاتل الابرياء في المسجد في نيوزيلاندا مسلما لشنت الولايات المتحده الامريكيه وحلفئها الاوروبيين حربا علي المسلمين خاصة في دول الخليج لاجتثاث الارهاب من منابع البترول والغاز حتي آخر قطرة من حقول وعقول المسلمين.. والاستيلاء علي ارصدة الدولار الشامل.. حسبي الله ونعم الوكيل..— Mohsen Saleh (@MohsenSaleh) March 15, 2019
— عبدالرحمن مجدي (@ARahmanMagdy)
- عبد الرحمن مجدي
حادث نيوزيلندا من أبشع ما شفت في حياتي .. غير معقول ان في بشر من هذا النوع معنا على الكوكب.. رحمة الله على شهداء هذا الحادث، في الجنة إن شاء الله..— عبدالرحمن مجدي (@ARahmanMagdy) March 15, 2019
— Mido (@midoahm)
- أحمد حسام ميدو
رحم الله شهداء #حادث_نيوزلاندا_الإرهابي ..— Mido (@midoahm) March 15, 2019
— Amr elsolia (@amrelsolia)
- عمرو السولية
خالص التعازى لشهداء مسجد نيوزيلندا منظر من أبشع مايكون اللهم صبر أهاليهم يارب 🙏 الإرهاب لا دين له— Amr elsolia (@amrelsolia) March 15, 2019
- مجدي عبد الغني
رحم الله شهداء الهجوم الإرهابي علي مسلمي نيوزيلاندا وندعوا الله بالشفاء العاجل للمصابين وحسبنا الله ونعم الوكيل— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) March 15, 2019
#حادث_نيوزيلندا_الارهابي
— علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs)
- علي سعيد الكعبي
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، اللهم أعز الاسلام والمسلمين ، اللهم أرحم ميتهم ونحتسبهم عندك ياالله من الشهداء واربط على قلوب أهلهم واشفى مصابهم .— علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) March 15, 2019
#حادث_نيوزيلندا_الارهابي
— Mohamed Geddo (@Geddo)
- محمد ناجي جدو
لا حول و لا قوة الا بالله— Mohamed Geddo (@Geddo) March 15, 2019
رحم الله شهداء نيوزلندا #NewZealandShooting #هجوم_نيوزلندا_الإرهابي
— sayed moawad (@sayedmoawad1)
- سيد معوض
رحم الله شهداء الحادث الإرهابي لا إله إلا الله #حادث_نيوزيلندا_الارهابي— sayed moawad (@sayedmoawad1) March 15, 2019
— Wael Gomaa (@WaelGomaa)
- وائل جمعة
حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم ارحم شهداء #حادث_نيوزيلندا_الارهابي واغفر لهم وارحمهم وتقبلهم عندك من الشهداء 🙏— Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 15, 2019
— Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis)
- أيمن يونس
الإرهاب لا دين..افهموا المعني ده كويس..الإرهاب لا دين له..ف انتهاك بيوت الله جامع او كنيسه عمل شيطاني..حادث قتل الأبرياء المصلين في نيوزيلاندا حادث مؤلم قاسي وجع قلبنا...منفذها شيطان جبان خسيس قذر...ربنا يرحمهم— Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) March 15, 2019
— Ahmed Adel (@ahmedadel)
- أحمد عادل عبد المنعم
رحم الله شهداء المسلمين في #نيوزيلندا حادث بشع— Ahmed Adel (@ahmedadel) March 15, 2019
— Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_)
- كريم خطاب
حادثة بشعة .. ربنا يرحم شهداء المسلمين— Karim Khattab - كريم خطاب (@karimkhattab_) March 15, 2019
— Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez)
- محمود فايز
اللي قتل المصليين في المسجد اليوم هو نفسه اللي بيقتل المصليين في الكنيسة او في اي مكان للتعبد. هو الارهابي الكاره للحياه المجرم. هو الارهابي الداعشي... بس المره دي داعشي غربي 😞— Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) March 15, 2019
— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek)
- إبراهيم فايق
ربنا يرحم شهداء مسجد نيوزيلندا.. خالص العزاء لأسرهم وربنا يصبر قلوبهم.. المشهد بشع والفيديو المنشور للقاتل أثناء جريمته مفجع وصادم.. حاربوا الأفكار بالأفكار الأرهاب في النهاية ضد الإنسانية ومعتقدات السماحة والسلام— إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) March 15, 2019
— Tarek Dhiab (@DhiabTarak)
- طارق دياب
رحم الله شهداء العملية الإرهابية بنيوزيلندا.— Tarek Dhiab (@DhiabTarak) March 15, 2019
— Haytham Farouk (@HaythamFarouk)
- هيثم فاروق
رحم الله ضحايا الحادث الإرهابي في نيوزيلندا. نحتسبهم عند الله شهداءا وحسبنا الله ونعم الوكيل.— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) March 15, 2019
— SherifEkramy (@SEkramyofficial)
- شريف إكرامي
حادث شيطاني ضد كل معاني الإنسانيه،خطاب الكراهيه لن يوَّلد إلا مزيد من التطرف و القتل و ليري مناهضي الإسلام في كل مكان عواقب المحاولات لربط الإرهاب بالإسلام،الإرهاب سلوك إنساني فكري و الإسلام وكل الأديان السماويه بريئه منه،رحم الله شهداء #حادث_نيوزلاند_الإرهابي و أسكنهم فسيح جناته— SherifEkramy (@SEkramyofficial) March 15, 2019
— Ismaily SC (@ismailyofficial)
- النادي الإسماعيلي
تعزينا الى جميع المتضررين من الحادث الارهابي المروع بكرايستشيرش ، نيوزيلندا .— Ismaily SC (@ismailyofficial) March 15, 2019
The thoughts of everyone at Ismaily SC are with all those affected by the horrific terrorist attack in Christchurch, New Zealand.
#حادث_نيوزيلندا_الارهابي
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