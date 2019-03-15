الان تتابع تتويج المراكز الأولى في 50 الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أعلنت اليوم الجمعة، لجان التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، في نسخته الثالثة، نتائج منافسات فئة “50 جمل – صفر”، حيث أتت في المركز الأول منقية محمد فهاد السعدي، فيما حلت في المركز الثاني منقية شبنان فهد الدوسري، وجاءت في المركز الثالث منقية صاطي منور المطيري، فيما ذهب المركز الرابع من نصيب منقية سلطان محمد السبيعي، وحلت منقية ناصر علي العجمي في المركز الخامس.
من جهة أخرى، تقام غدًا السبت، آخر منافسات مزاين الإبل وتحديدًا منافسات “100 جمل – صفر”، بعد أن تجاوزت المنقيات المشاركة الفحوصات الطبية، وفحوصات تأكد خلوها من العبث.
وكانت لجان التحكيم الأولية، بدأت اليوم في استقبال الإبل المشاركة في منافسات مزاين الهجن الأصايل التي تقام لأول مرة بدءاً بمنافسات “أصايل – جمل 25 محليات” بعد غدٍ، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا السبت قبل دخولها المنافسات بعد غدٍ الأحد.
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