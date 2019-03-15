شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات «الجمعة الفاصلة» تستقبل الزمالك في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك في الجزائر برئاسة اللواء علاء مقلد، عضو المجلس، تكثيف تأمين بعثة الفريق خلال فترة تواجدها في الجزائر قبل مواجهة نصر حسين داي، في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية والمقررة، غدا الأحد، على أرض ملعب 5 يوليو.

ويخشى مسؤولو بعثة الأبيض من صعوبة المباراة وتزامنها مع دعوات للتظاهر في الجزائر خلال الوقت الراهن تحت عنوان «الجمعة الفاصلة» للمطالبة برحيل النظام ورفض تأجيل الانتخابات والتى بدأت، الجمعة، وأعلن منظموها استمرارها خلال الأيام المقبلة لحين تحقق مطالب الشعب برحيل النظام وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيلها مؤخرًا.

وفتحت إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور خطوط اتصال مع الخارجية المصرية والسفير المصر في الجزائر، أيمن مشرفة، والجهات الأمنية الجزائرية للتأكيد على توفير التأمين الخاص والكافى للبعثة، سواء في فندق الإقامة أو ملاعب التدريب والمباراة وطوال فترة إقامتهم في الجزائر لحين العودة إلى القاهرة.

وحرص هانى زادة، عضو المجلس، وأيمن حافظ، المنسق العام للفريق، اللذان سبقا البعثة إلى الجزائر، على الاجتماع مع مسؤولى الأمن الجزائرى وطالبوهم بتخصيص سيارات جيش وشرطة وتأمينات خاصة لأتوبيس اللاعبين والبعثة الإعلامية المرافقة خوفًا من تعرض أي فرد بالبعثة لأى مكروه، وتمسك هانى زادة بأن يتم تأمين البعثة من خلال الجيش والشرطة معا.

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وأجرى رئيس النادى، اتصالات مكثفة بأعضاء المجلس المرافقين للفريق ورئيس البعثة للاطمئنان على أن الأمور تسير على ما يرام داخل البعثة، وهو ما أكده السفير أيمن مشرفة، سفير مصر في تونس، الذي تواصل هاتفيا مع رئيس الزمالك وطمأنه على الفريق.

من جانبه، قال أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن بعثة الزمالك ستكون بمأمن وبعيدة عن المناطق الساخنة والملتهبة التي تشهد تظاهرات في الجزائر، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا تامًا مع الأمن الجزائرى واتحاد الكرة والاتحاد الأفريقى لتأمين بعثة الزمالك، مؤكدًا أن الأمور في الشارع الجزائرى لا تُقلق وأن مظاهرة الجمعة الفاصلة، الجمعة، كانت مظاهرات سلمية.

وتسببت الأحداث السياسية الملتهبة بالشارع الجزائرى في تأخر حصول البعثة الإعلامية المرافقة للزمالك على تأشيرات دخول البلاد والتى نجح أحمد إبراهيم، إدارى الزمالك، في استخراجها قبل سفر البعثة بساعات قليلة بعد تدخل مرتضى منصور لدى السفير الجزائرى في القاهرة، وأشادت البعثة الإعلامية بدور أحمد إبراهيم في إنهاء الإجراءات بوقت قياسى، خصوصًا أن السفارة الجزائرية كانت ترفض إصدار تأشيرات للصحفيين والإعلاميين وقصرتها على مدة 3 أيام فقط.

من جهة ثانية، يؤدى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، مساء غدٍ السبت، مرانه الرئيسى والأخير على أرض ملعب استاد 5 يوليو، الذي سيستضيف مباراة الفريق غدا أمام نصر حسين داي.

وأدى المارد الأبيض مرانه الجمعة في القاهرة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة قبل السفر إلى الجزائر. ويسعى المدير الفنى للزمالك خلال مرانه الجمعة على ملعب المباراة الذي فرضت عليه قوات الأمن الجزائرية حراسة مشددة، في ظل عدم استقرار الأمور، إلى تجربة خطة وتشكيل مباراة نصر حسين داى والتى يدخلها الزمالك وهدفه الفوز والتأهل رسميًا كأول المجموعة الرابعة التي يتصدرها بـ8 نقاط يليه صاحب الأرض بـ7 نقاط.

ورغم أن التعادل في مباراة الغد يضمن التأهل لأبناء ميت عقبة إلا أن كريستيان جروس شدد على أنه سيخوض مباراة الغد بحثًا عن الفوز. ويركز جروس، خلال مران الجمعة، على تكثيف الوحدات التدريبية للمهاجمين عمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب من أجل زيادة الفاعلية الهجومية. وتحفيزًا للاعبين على الفوز وتخطى عقبة بطل الجزائر، عقد مرتضى منصور جِلسة مع اللاعبين قبل السفر وعدهم خلالها بمضاعفة مكافأة الفوز 4 أضعاف في حال الفوز وتخطى عقبة نصر حسين داى.