شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة محمد صلاح بعد حادث نيوزيلندا الإرهابى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حادث نيوزيلندا الارهابي

نعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدين صباح اليوم بمدينة "كرايست تشيرش" بجنوب نيوزيلندا وأزهق عشرات من أرواح المصلين.

Advertisements

وكتب محمد صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "أخبار مُروعة أتت من نيوزيلندا هذا الصباح، أتقدم بأحرّ التعازي إلى أُسر الضحايا الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم من هذا الفِعل الذي يُمثل الشر الخالص".

ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ93 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عندما يحل ضيفاً على فولهام بعد غد الأحد، على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وشارك محمد صلاح فى 92 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 64 هدفاً وصنع 25 هدفاً آخر، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم.