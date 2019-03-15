شكرا لقرائتكم ما الذى يخشاه نجوم الإسماعيلى من جماهيرهم؟ صانع ألعاب الدراويش يرد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كريم بامبو، صانع ألعاب فريق الإسماعيلى، إن فريقه يعد أحد أكبر الأندية فى مصر وأفريقيا، مشيرا إلى أن الدراويش حينما يلعب يكون بهدف الانتصار رغم توديع دورى الأبطال، وذلك فى إطار حديثه عن مواجهة الإسماعيلى مع الأفريقى التونسى، غدا السبت، فى الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

أضاف بامبو الذى سيرتدى شارة القيادة فى لقاء الغد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "لدينا جماهير عريضة تطالبنا دائما بأفضل أداء ونتيجة وهو ما سنسعى إليه فى المواجهة رغم فقدان الأمل وتوديع منافسات البطولة.. والحضور الجماهيرى بالتأكيد يكون عامل ضغط على الفريق الضيف، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لإرباك الفريق التونسى من أجل نقل الضغط عليه".

اختتم بامبو تصريحاته: "أتمنى خروج المباراة فى إطار كبير من الروح الرياضية، تعاهدنا جميعا كلاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية قبل توديع البطولة".