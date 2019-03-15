رحيل عمرو فهمى عن "كاف" يثير الجدل.. والمغربى "معاذ" كلمة السر...

جدة - عمرو شويل أثار تواجد مسئول مغربى داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم حالة الجدل المسيطرة على العاملين بمقر "كاف" بالقاهرة وأعضاء المكتب التنفيذى وذلك بالتزامن مع رحيل عمرو فهمى السكرتير العام الذى أعلن قبل أيام حصوله على إجازة مرضى.

وعين أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى مسئول فى وظيفة مستحدثة داخل مقر الاتحاد الأفريقى دون الحصول على موافقة المكتب التنفيذى لكاف، ما أثار حفيظة المسئولين بالكامل حتى أنه بدأ فى الحصول على صلاحيات كبيرة داخل المقر ما أسفر عن موجة من الغضب العارم نتيجة تيقن الجميع وصوله إلى منصب السكرتير العام خلفا لعمرو فهمى خلال الأيام الماضية.

وعلم "الخليج 365" أن هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، يسعى إلى اقناع أحمد أحمد بضرورة الإبقاء على منصب السكرتير العام لكاف من المصريين وفقًا لاتفاقية المقر التى وقعتها مصر مع الاتحاد الإفريقى وقت إنشائه.

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ووفقًا لمصدر مطلع فإن المسئول المغربى اسمه معاذ، وتم تعيين نائب السكرتير العام قبل أشهر قليلة ويقوم حاليا بالسيطرة على كل إدارات الاتحاد القارى.

وأوضح المصدر أن هناك مخاوف من ضياع منصب السكرتير العام للاتحاد الأفريقى من مصر خاصة وأن المغاربة سيطروا عليه فى الحقبة الأخيرة التى تولى فيها عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى السابق المسئولية ومعه هشام العمرانى السكرتير العام السابق.

وكشف عدد من المسئولين فى الرياضة والنقاد عن تقدم عمرو مصطفى فهمى بإجازة مرضية من عمله بالاتحاد الأفريقى فى واحدة من مفاجآت الكرة الأفريقية خلال الفترة الحالية.