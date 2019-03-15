شكرا لقرائتكم ماذا قال موقع "كاف" عن الأهلى قبل مواجهة شبيبة الساورة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، الضوء على المباراة المرتقبة التى تجمع بين ناديى الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى المحدد لها غدا، السبت بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وذكر الموقع الرسمى لـ"كاف"، أن النادى الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على لقب دورى أبطال أفريقيا يدخل مباراة شبيبة الساورة تحت شعار "لا بديل عن الفوز" لبلوغ الدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

وأضاف أن الأهلى بات مطالباً بتحقيق الفوز على شبيبة الساورة لمواصلة المشوار الأفريقى، بعدما تذوق مرارة الهزيمة فى المباراتين الأخيرتين أمام سيمبا التنزانى وفيتا كلوب الكونغولى، وسط ظروف صعبة يمر بها الفريق الأحمر فى ظل إصابة حارسيه شريف إكرامى ومحمد الشناوى.

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وتابع: "ما يمنح لاسارتى وجماهير الأهلى الكبيرة بعض الارتياح هو سجل الفريق بملعبه أمام الأندية الجزائرية فى مسابقات الكاف، فى تسع مباريات سابقة أمام أندية من الجارة الجزائر، حقق الأهلى سبعة انتصارات وتعادلين فقط، آخر مواجهة كانت فى ذهاب نصف نهائى الموسم الماضى، حين خرج الأهلى منتصراً 2-0 على وفاق سطيف بالقاهرة فى طريقه للنهائى”.

شبيبة الساورة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على الأهلى وفيتا كلوب، بينما يحتل سيمبا المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.