شكرا لقرائتكم "واكاند إلى الأبد".. تعرف على حقيقة احتفال أوباميانج وارتدائه قناع "تشالا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "احتجت لقناع يمثلنى بشكل شخصى، ومن هنا اخترت قناع بلاك بانثر"، كان ذلك تعليق النجم الجابونى ولاعب أرسنال الإنجليزى بيير إيميريك أوباميانج، عقب تسجيله هدف فريقه الثالث فى مرمى رين الفرنسى، وقيادته فريق العاصمة البريطانية لندن، للوصول إلى ربع نهائى بطولة الدورى الأوروبى.

وجاء احتفال اللاعب الجابونى، بيير إيمريك أوباميانج بهدفه فى شباك رين بارتدائه قناعا، على طريقته الخاصة فى ارتداء الأقنعة المختلفة والتى كان أشهرها قناع سبايدرمان، وقام بارتداء قناع تشالا من فيلم" بلاك بانثر"Black Panther.

وفيلم (Black Panther) أو النمر الأسود، هو فيلم أمريكى تم إنتاجه فى سنة 2018 من قبل مارفل كومكس وقصته عن النمر الأسود، الفيلم من توزيع ديزنى وإخراج راين كوغلر وبطولة تشادويك بوسمان ومايكل بكارى جونسون ولوبيتا نيونقو.

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تدور قصة الفيلم حول تشالا الذى عاد إلى مملكة واكاندا وهى ولاية أفريقية معزولة ومتقدمة تكنولوجيًا، يحاول هذا الملك أن يأخذ مكانه كملك بعد وفاة والدة الملك، ولكنه عندما يعود يتم اختبار شجاعته كملك، وينجذب إلى صراعات هائلة تضع مصير مملكة واكاندا والعالم بأسرة فى خطر، وفى النهاية "واكاندا إلى الأبد".

أما ولادية واكاندا، فهى واكاندا (Wakanda) هى بلد خيالى يقع فى أفريقيا جنوب الصحراء ابتدعتها مارفيل كوميكس، حيث تعتبر مكان مشهور لعدة شعوب أفريقية أصلية وموطن البطل الخارق النمر الأسود، ظهرت واكاندا للمرة الأولى فى القصة المصورة «فنتاستيك فور» العدد #52 (يوليو 1966) وتم إنشاؤها بواسطة ستان لى وجاك كيربى.

ويعتقد أن اسم واكاندا، قد يكون الاسم مستوحى من إله شعب السو المسمى واكاندا (Wakonda أو Waconda أو Wakandas) أو القبيلة الخيالية الأفريقية من رواية إدغار رايس بوروس «آكل الآدمي» التى تم تآليفها عام 1915 ولكن نشرت بعد وفاته فى عام 1957،أو قبيلة كامبا الكينية المسماة اكامبا أو واكامبا (Akamba أو Wakamba)، أو من كلمة كاندا التى تعنى «الأسرة» فى لغة الكيكونغو.