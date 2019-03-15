شكرا لقرائتكم عودة جوندوجان وريوس للمنتخب الألمانى فى مواجهتى صربيا وهولندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استدعى يواكيم لوف المدير الفنى لمنتخب ألمانيا 23 لاعبا لمواجهتى صربي الودية يوم 20 مارس الجارى، وهولندا فى تصفيات يورو 2020 يوم 24 من نفس الشهر. واستبعد لوف كما كان متوقعا ثلاثى بايرن ميونخ جيروم بواتينج، ماتس هوميلز، وتوماس مولر. فى المقابل عاد كل من ماركو ريوس والكاى جوندوجان لاعب مانشستر سيتي. وجاءت القائمة كاملة كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: نوير - تير شتيجن - تراب الدفاع: ماتياس جينتر - هالستينبرج - كيرير - كلوسترمان - روديجر - سولى - ستارك - شولز - جوناثان تاه الوسط: براندت - إيجيستين - جوريتسكا - جوندوجان - كيميتش - كروس الهجوم: كاى هافيرتز - ريوس - سانى - فيرنر - جنابرى

قائمة المانيا

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