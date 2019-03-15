شكرا لقرائتكم تعرف على رسالة بيكيه لجماهير مانشستر يونايتد بعد قرعة دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه على قرعة دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا بعدما أوقعت فريقه برشلونة فى مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد.
و كتب بيكيه عبر "تويتر" سأعود إلى بيتى الثانى مانشستر يونايتد"، وسيلعب الفريقان مباراة الذهاب بملعب أولد ترافورد يوم 10-4، ومباراة الاياب يوم 16 من نفس الشهر بملعب كامب نو معقل البرسا.
وأسفرت قرعة دورى أبطال أوروبا عن مواجهة برشلونة لمانشستر يونايتد، ويوفنتوس أمام أياكس، وليفربول أمام بورتو، وتوتنهام أمام مانشستر سيتى.
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