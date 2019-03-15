شكرا لقرائتكم كريستيانو رونالدو لاعب الأسبوع فى دورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغالى ونادى ريال مدريد الإسبانى، على لقب "لاعب الأسبوع" فى مسابقة دورى أبطال أوروبا.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن قائمة المرشحين للحصول على لقب "لاعب الأسبوع" في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي ضمت كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بجانب ساديو ماني.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف "هاتريك" في فوز يوفنتوس على أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة، بينما سجل ساديو ماني "هدفين" فى فوز ليفربول على بايرن ميونخ الألمانى بنتيجة 3 – 1.

أما ليروى سانى فسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى فى فوز مانشستر سيتى على شالكه الألماني بسباعية نظيفة، بينما سجل ليونيل ميسي "هدفين" وصنع مثلهما في فوز برشلونة على ليون الفرنسى بنتيجة 5 – 1.