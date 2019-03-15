شكرا لقرائتكم اعرف ماذا وعد لاسارتى جماهير الأهلى بمشاهدته أمام شبيبة الساورة غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى صعوبة مباراة شبيبة الساورة الجزائرى المقرر لها السادسة مساء غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف لاسارتى فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة شبيبة الساورة أن الأهلى جاهز لتحقيق الفوز غدا؛ من أجل الصعود إلى ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى واستكمال مشوار البطولة.

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وأوضح أن الفريق يخوض مباراة الغد وسط ظروف صعبة، وأنه كان يتمنى أن تكون مباراة الغد بعد حسم التأهل من خلال الجولة الماضية، ولكن الظروف لم تساعده، مؤكدا أن الفريق مستعد بقوة لمباراة الغد؛ لحسم الأمر واستكمال المشوار.

وأوضح أنه يثق بشدة فى لاعبى الأهلى وقدرتهم وخبرتهم على حسم لقاء شبيبة الساورة غدًا، مؤكدًا أن الجميع جاهز لتقديم عرض قوى وتحقيق الفوز من أجل التأهل.