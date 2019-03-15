شكرا لقرائتكم مواجهة إسبانية.. وقمة بين أرسنال ونابولي في "الأوروبي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسفرت قرعة دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي، التي سحبت يوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهة مثيرة بين فريقين مرشحين للقب، حيث أوقعت نابولي الإيطالي في مواجهة أرسنال الإنجليزي.

كذلك أسفرت القرعة عن مواجهة إسبانية خالصة بين فياريال وفالنسيا، بينما يلتقي بنفيكا البرتغالي فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ويصطدم سلافيا براغ التشيكي مع تشيلسي الإنجليزي.

وطبقا لسحب القرعة، كان من المفترض أن يخوض أرسنال مباراة الذهاب خارج أرضه لكنه سيخوضها على ملعبه، وتكون مباراة الإياب على ملعب منافسه، نظرا لأن تشيلسي سيخوض مباراة الإياب على ملعبه.

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كذلك أسفرت قرعة الدور قبل النهائي، التي سحبت بالحفل نفسه في مقر الاتحاد الأوروبي "يويفا" في نيون، عن وقوع الفائز من مواجهة نابولي وأرسنال مع الفائز في مواجهة فياريال وفالنسيا.

وفي المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي، يلتقي الفائز من مواجهة بنفيكا وآينتراخت مع الفائز في مواجهة سلافيا براغ وتشيلسي.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية في 11 أبريل، بينما تقام مباريات الإياب في 18 من الشهر نفسه، أما منافسات الدور قبل النهائي، فتقام في الثاني والتاسع من مايو، على أن تقام المباراة النهائية في باكو في 29 مايو.