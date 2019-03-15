شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب على ركلات الجزاء قبل مواجهة شبيبة الساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى، فقرة لركلات الجزاء فى نهاية المران المسائي اليوم الذى أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وذلك استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى. كما شهد مران الفريق الأخير تركيز لاسارتي على تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية استعدادا لمواجهة بطل الجزائر كما خاض ثلاثي حراسة المرمى،؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير مرانا قويا تحت إشراف طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق. ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غداً السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث يتواجد الفريق الأحمر فى معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية من الأمس استعدادا لمواجهة بطل الجزائر. ويحتل الأهلى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة متصدر المجموعة بـ8 نقاط ويأتى فى المركز الثالث فيتا كلوب الكونغولى بـ7 نقاط وفى المركز الأخير سيمبا التنزانى بـ6 نقاط.

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