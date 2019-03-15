شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب تنس الطاولة ببطولة عمان الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اتحاد تنس الطاولة عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته ببطولة عمان الدولية ، و التى تقام فى الفترة من 19 حتى 24 مارس الجارى بمسقط .

وتضم القائمة كلا من أحمد على صالح ، خالد عصر ، محمد البيلي ، محمد عادل شومان ، و على مستوى السيدات تشارك دينا مشرف ، فرح عبد العزيز ، ريم العراقي ، واحد اللاعبتان مروة أو مريم الهضيبي .

يذكر أن الطاولة استقر على إقامة بطولة الجمهورية فى الفترة من 21 حتى 24 مارس الجارى ببنى سويف