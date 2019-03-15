شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من سيدومير للاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى وجهازه المعاون على توجيه عدة نصائح للاعبين قبل مواجهة الإفريقى التونسى غدا السبت، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تمثلت النصحية الأولى من مدرب الإسماعيلى للاعبيه فى ضرورة استلام الكرة بشكل جيد مع عدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها وجاءت النصيحة الثانية بعدم الالتفات حال حدوث أية استفزازات والتركيز فقط فى الملعب وعدم الاعتراض على أى من قرارات الحكام والتعامل معها بمرونة شديدة.

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كما جاءت ثالث النصائح لنجوم الإسماعيلى حول أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها فيما طالب مدرب الدراويش فى النهاية من اللاعبين بأهمية التحلى بالهدوء وعدم التسرع فى استغلال الفرص من أجل ترجمتها لأهداف.

ويرغب الإسماعيلى فى تحقيق نتيجة إيجابية لمصالحة جماهيره بعد توديع منافسات البطولة الأفريقية من مرحلة المجموعات.