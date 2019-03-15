شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم التعازى فى ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادى الزمالك، التعازى والمواساة لأسر الضحايا والمصابين فى حادث إطلاق النار الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرس بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر تويتر تغريدة تحت عنوان:"يُدين نادي الزمالك الحادث الإرهابي الذي حدث صباح اليوم في مسجدين بدولة نيوزلاندا الذي أدى لوفاة ٤٩ مُسلم حتى الآن، راجيين من المَولي أن يتغمدهم بواسع رحمته".