شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو "قائد" الإسماعيلى بعد وداع دورى الأبطال: سنلعب على الفوز بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلى، أن فريقه يعد أحد أكبر الأندية فى مصر وأفريقيا، مشيرا إلى أن الدراويش حينما يلعب يكون بهدف الانتصار رغم توديع دورى الأبطال وذلك فى إطار حديثه عن مواجهة الإسماعيلى مع الافريقى التونسى، غدا السبت، فى الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أضاف بامبو الذى سيرتدى شارة القيادة فى لقاء الغد خلال المؤتمر الصحفى للمباراة:"لدينا جماهير عريضة تطالبنا دائما بأفضل أداء ونتيجة وهو ما سنسعى إليه فى المواجهة رغم فقدان الأمل وتوديع منافسات البطولة.. والحضور الجماهيرى بالتأكيد يكون عامل ضغط على الفريق الضيف ، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لارباك الفريق التونسى من أجل نقل الضغط عليه".

اختتم بامبو تصريحاته:"أتمنى خروج المباراة فى إطار كبير من الروح الرياضية، تعاهدنا جميعا كلاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية قبل توديع البطولة".