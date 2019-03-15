الأهلى يستعيد ربيعة ومعلول ومروان بالمران الأخير قبل موقعة الشبيبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رامي ربيعة مدافع الأهلى، فى تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وكان ربيعة قد أدى تدريبات تأهيلية فقط في مران الأمس وفقا لبرنامجه الاستشفائي قبل أن يشارك اليوم بشكل طبيعي في التدريبات كما شارك محمد الشناوي حارس الفريق في المران بعدما سبق وعاني من الإصابة في أنكل القدم حيث بدأ خلال الأيام الماضية المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات حراس المرمى من أجل تجهيزه.
فيما عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية وتحدث لاسارتى مع لاعبيه عن أهمية مباراة الغد كما حرص علي شرح بعض الأمور الفنية الخاصة بمران اليوم الرئيسي استعدادا لمواجهة بطل الجزائر.
كما شارك الثنائى التونسي علي معلول ومروان محسن لاعبى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة على ملعب برج العرب وكان معلول قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة إلى جانب الجري حول الملعب على هامش مران الفريق أمس فى الوقت الذي شارك فيه مروان محسن اليوم فى التدريبات بعدما شارك فى جزء من تدريبات الكرة أمس بسبب شعوره بالاجهاد فى العضلة الخلفية قبل أن ينتظم الثاني اليوم فى المران الجماعي ليعلنا جاهزيتهما لمباراة الغد.
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