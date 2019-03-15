شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة للسفر للجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مطار القاهرة، استعدادا للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق نصر حسين داى الجزائرى فى كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ويرأس بعثة الزمالك اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة النادى ويرافقها المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة ومعهم النائب أحمد مرتضى منصور. Advertisements ويواجه الزمالك فريق حسين داى الأحد المقبل فى الجولة السادسة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

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