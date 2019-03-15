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محمد صلاح ينعى ضحايا الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا ويصفه بالعمل الشرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ، بالتعازى والمواساة لأسر الضحايا والمصابين ،فى حادث إطلاق النار الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرس بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وقال محمد صلاح:"أخبار مروعه قادمه من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بالتعازى إلى عائلات الضحايا الأبرياء الذين فقدوا ذويهم أرواحهم فى هذا العمل الشرير". 

 

 

محمد صلاح

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يذكر أنه القى القبض على المتهم بتنفيذ حادث مقتل نحو 49 شخصاً، وإصيب على أثره العشرات خلال هجومه على مسجدين أثناء أداء صلاة الجمعة فى نيوزيلندا. 

 

 

 

 

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