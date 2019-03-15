محمد صلاح ينعى ضحايا الهجوم على مسجدين فى نيوزيلندا ويصفه بالعمل الشرير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، بالتعازى والمواساة لأسر الضحايا والمصابين ،فى حادث إطلاق النار الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرس بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.
وقال محمد صلاح:"أخبار مروعه قادمه من نيوزيلندا هذا الصباح.. أتقدم بالتعازى إلى عائلات الضحايا الأبرياء الذين فقدوا ذويهم أرواحهم فى هذا العمل الشرير".
محمد صلاح
يذكر أنه القى القبض على المتهم بتنفيذ حادث مقتل نحو 49 شخصاً، وإصيب على أثره العشرات خلال هجومه على مسجدين أثناء أداء صلاة الجمعة فى نيوزيلندا.
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