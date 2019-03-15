مران برج العرب يُجهز طاقم حكام الأهلى والشبيبة لموقعة دورى الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طاقم تحكيم مباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى، مرانه اليوم الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. يقود المباراة تحكيميًا الحكـم التونسى صادق السالمى ويعاونه كلٌّ من الليبى عطية مساعد والتونسى أيمن إسماعيل ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء غد السبت. Advertisements ويحتل الأهلى المركز الثانى فى مجموعته برصيد 7 نقاط خلف شبيبة الساورة متصدر المجموعة بـ8 نقاط ويأتى فى المركز الثالث فيتا كلوب الكونغولى بـ7 نقاط وفى المركز الأخير سيمبا التنزانى بـ6 نقاط.

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