الإسماعيلى يخسر جهود "فوزى" ويستعيد صادق أمام الإفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمد فوزى حارس مرمى الإسماعيلى، برنامجه التأهيلى المكثف فى ظل معاناته من الإصابة، حيث تأكد بذلك عدم قدرته على اللحاق بمباراة فريقه غدا السبت أمام الإفريقى التونسى، فى المرحلة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
فيما شهد مران الإسماعيلى عصر اليوم عودة محمد صادق ومحمد الضرف ثنائى الفريق بعد تماثلهما للشفاء من الاصابة وكان صادق والضرف قد خاضا برنامجا تأهيليا سعيا لتجهيزهما للقاء الافريقى التونسى وبات موقف مشاركة أى من الثنائى فى يد الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى.
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