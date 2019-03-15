شاهد.. أوسة يحتفل بعيد ميلاد زوجته لقاء الخميسى فى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة، الإجازة التى حصل عليها فى توقف الدورى الممتاز، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد زوجته الفنانة لقاء الخميسى فى إيطاليا.

من المقرر أن يعود عبد المنصف إلى القاهرة، غداً السبت، من أجل الاستعداد مع وادى دجلة خلال المرحلة المقبلة لمواجهة سموحة، يوم الجمعة 29 من شهر مارس الجارى، فى الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وتوقفت بطولة الدورى الممتاز نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمواجهة النيجر فى الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 التى سوف تستضيفها مصر بجانب مباراة المنتخب الوطنى الودية مع نيجيريا.



أوسة يحتفل بعيد ميلاد زوجته لقاء الخميسى فى إيطاليا



أوسة يحتفل بعيد ميلاد زوجته لقاء الخميسى فى إيطاليا



أوسة يحتفل بعيد ميلاد زوجته لقاء الخميسى فى إيطاليا