شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيدات الأهلى فى المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة البطولة الأفريقية لسيدات الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى عن وقوع الفريق الأحمر ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من الجمارك النيجيري يو اس اف البوركينى و كانون من كوت ديفوار .

وتضم المجموعة الثانية، قرطاج التونسى و دى جى اس بى الكونغولي و سبورتنج و البنك التجارى الكينى.

فيما يقع فى المجموعة الثالثة كل من: الأنابيب الكينى و الصيد و ريفينيو الرواندى وفاب الكاميرونى.

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فيما يقع فى المجموعة الرابعة: السجون الكينى و اسيك ميموزا و نكومبا الاوغندى و المجمع البترولي الجزائري و الشمس .

حضرمراسم القرعة كلا من ، محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي و منى عبد الكريم مدير البطولة ، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ، ورؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي ومدير البطولة، ونائب مدير البطولة و عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة،و كلا من خالد مرتجى و محمد الدماطى و محمد الجارحى و ابراهيم الكفراوى أعضاء مجلس الأهلى ، إلى جانب مندوبي الفرق المشاركة في البطولة التي تنطلق مبارياتها السبت.